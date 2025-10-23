Dolar
Politika

Türkiye 4. kez Parlamentolar Arası Birlik Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak

Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Başkanı Erdoğan, "Ülkemiz 3 kez PAB Genel kurullarına ev sahipliği yaptı. 30 yılın ardından dünya parlamentolarını 2026'da İstanbul'da bir araya getirmek başvuru sürecinde motivasyon kaynağımız oldu" dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Türkiye 4. kez Parlamentolar Arası Birlik Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak

Cenevre

AK Parti Ankara Milletvekili ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden PAB 151. Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Türkiye'nin, PAB'ın 152. Genel Kuruluna ev sahipliği yapacağına ilişkin sunum yapan Erdoğan, Genel Kurul marjında birçok oturumun düzenlendiğini ve önemli kararların hayata geçirildiğini kaydetti.

Erdoğan, "Özellikle dünyanın ağır insani krizlerle mücadele ettiği bir dönemde uluslararası insancıl hukuka olan taahhüdümüzü yeniden teyit etmek oldukça değerli bir mesajdı. Temel insan haklarının ve kural bazlı uluslararası düzenin karşı karşıya olduğu meydan okumalar düşünüldüğünde, müşterek çabalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin, daha yaşanılabilir ve adil bir dünya için uluslararası platformlarda görüşlerini dile getirdiğini, işbirliğine dayalı kalıcı çözümleri de ön plana çıkardığını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin PAB 152. Genel Kuruluna ev sahipliği yapacak olması, çok taraflılığa ve işbirliğine inancımızın açık bir göstergesidir. Bu noktada uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma konusunda köklü bir tecrübeye sahip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ülkemiz geçmiş dönemlerde 1934, 1951 ve 1996 yıllarında olmak üzere 3 kez PAB Genel kurullarına ev sahipliği yaptı. 30 yıllık bir sürenin ardından dünya parlamentolarını İstanbul'da bir araya getirmek, başvuru sürecinde temel motivasyon kaynağımız olmuştur."

İstanbul'un, binlerce yıldır farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve farklı kültürler ile inançların barış ve hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı kadim bir şehir olduğunu vurgulayan Erdoğan, jeopolitik risklerin ve siyasi parçalanmışlığın arttığı bir dönemde, İstanbul'dan tüm dünyaya güçlü bir mesaj vereceklerine inandığını söyledi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, sahip olduğu eşsiz mirasıyla katılımcılara sadece verimli bir çalışma ortamı değil, aynı zamanda unutulmaz bir deneyim sunacaktır. TBMM olarak, küresel meselelere ilişkin sürdürülebilir çözümleri hayata geçireceğimiz geniş katılımlı bir Genel Kurula ev sahipliği yapma arzusu içerisindeyiz. Bu doğrultuda organizasyona ilişkin en iyi koşulların sağlanması için PAB ile işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyor, Genel Kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

