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Politika

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirildi

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderleri, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirdi.

Elif Küçük, Kaan Bozdoğan   | 12.11.2021
Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde aile fotoğrafı çektirildi Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, gözlemci ülke Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, gözlemci üye statüsüyle konseye ilk defa katılan Türkmenistan'ın Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, turkuaz halı serili platformda aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler ülkelerinin bayrakları, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev ise konseyin bayrağı önünde durarak fotoğraf verdi.

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