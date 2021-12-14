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Politika

Ticaret Bakanı Muş, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Turnava ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Tolga Özgenç   | 14.12.2021
Ticaret Bakanı Muş, Azerbaycanlı ve Gürcü mevkidaşlarıyla görüştü

Bakü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan 6. İş Forumu'nun ardından Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'u makamında ziyaret etti.

Bakan Muş, görüşmeyle ilgili Twitter'daki paylaşımda, görüşmenin verimli geçtiğini, ikili ticari ilişkileri, ülkeler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı, yatırımları, müteahhitlik sektörünü ve lojistik konuları ele aldıklarını bildirdi.

Muş daha sonra, Fairmont Otel'de Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile görüştü.

Bakan Muş görüşmeyle ilgili sosyal medya paylaşımında "Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi, hizmet ticareti, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve gümrük konularında iş birliği gibi önemli gündem başlıklarını ele aldık" ifadelerini kullandı.


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