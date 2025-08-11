Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık etmek için Ankara'ya hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Sonko ile görüştü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı