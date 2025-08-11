Dolar
logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.

Mikail Bıyıklı  | 11.08.2025 - Güncelleme : 11.08.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık etmek için Ankara'ya hareketinden önce, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Sonko ile görüştü.

