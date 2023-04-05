TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev Viyana'da temaslarda bulundu
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çeşitli temaslarda bulundu.
Ankara
TDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinin başlangıcında TDT üye ve gözlemci devletlerinin Viyana büyükelçileri ve daimi temsilcileri ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilciliği ev sahipliğinde bir araya gelen Ömüraliyev, daha sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile AGİT Sekreteryası'nda bir araya geldi.
Temasları kapsamında TDT üye devletlerinin Avusturya'da akredite büyükelçilikleri ile Viyana Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatının İpek Yolu boyunca bölgesel işbirliğini teşvik etme vizyonu" konulu halka açık konferans veren Ömüraliyev, teşkilatın kuruluş amaçları, Türk devletleri arasında çok taraflı kapsamlı ilişkilerin yanı sıra bölgesel işbirliğinin geliştirilmesindeki rolüne, Türk Dünyası 2040 Vizyonu'na ve TDT 2022-2026 Stratejisine değindi.
Öte yandan Ömüraliyev, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) Genel Direktörü Gerd Müller ile de görüştü.
Ömüraliyev ve Müller, iki kurum arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, sürdürülebilir ve kapsayıcı endüstriyel kalkınma, yenilenebilir enerji, iklim koruma, gıda güvenliği alanlarında yabancı yatırımı çekmek için somut projeler geliştirilmesine ve genç profesyoneller için bilişim teknolojileri ve dijitalleşme eğitimleri düzenlenmesine yönelik mutabakat zaptı hazırlamak üzere ortak Çalışma Grubu kurulmasını kararlaştırdı.
Viyana'da ayrıca BM Viyana Ofisi İcra Direktörü ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Genel Direktörü Ghada Fathi Waly ile bir araya gelen Ömüraliyev, TDT'nin faaliyetleri, Türk Dünyası 2040 Vizyonu ve TDT 2022-2026 Stratejisi hakkında bilgi verdi.
Ömüraliyev ve Waly, TDT üye devletlerinde uygulanacak ortak programlar ve projeler hazırlamak üzere ortak toplantılar düzenlenmesini kararlaştırdı.
UAEA ve AGİT ile temaslar
Diğer yandan Genel Sekreter Ömüraliyev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüştü.
"Türk Dünyası 2040 Vizyonu" ve "TDT 2022-2026 Stratejisi"ne değinen Genel Sekreter Ömüraliyev, Grossi'ye TDT Enerji Bakanlarının Budapeşte'de düzenlenen toplantısının sonuçları ve 2023-2027 için TDT Enerji İşbirliği Programı ve ilgili Eylem Planı hakkında bilgi verdi.
İkili, TDT ve UAEA Sekretaryaları arasında TDT üye ülkelerinde uygulanacak ortak program ve projeler hazırlamak üzere bir toplantı düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.
AGİT Daimi Konseyi Dönem Başkanı ve Kuzey Makedonya'nın AGİT Daimi Misyonu Başkanı Büyükelçi Igor Djundev ile de görüşme gerçekleştiren Ömüraliyev, Kuzey Makedonya AGİT Dönem Başkanlığının öncelikleri ve AGİT çerçevesinde işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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