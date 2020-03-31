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Politika

TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM’ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

İsmail Çimen   | 31.03.2020
TBMM'ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı

TBMM

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçi yasağının 30 Nisan tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. 

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce alınan ziyaretçi yasağı kararının uzatılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, ziyaretçi yasağı uygulamasının 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. 

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