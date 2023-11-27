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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır İstanbul’da, MESS İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni’nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. -VTR-
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Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

CHP Milletvekili Mahir Polat, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, HEDEP Milletvekili Heval Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 9 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Aynur Ekiz  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Polat, Çömez, Özlale ve Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez."

Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.

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