Dolar
16.65
Euro
17.52
Altın
1,825.47
ETH/USDT
1,122.20
BTC/USDT
20,129.00
BIST 100
2,457.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis Başkanlığına 1 CHP'li, 8 HDP'li, 1 TİP'li ve 1 DBP'li milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Meltem Öztürk   | 29.06.2022
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Şanlıurfa Milletvekilleri Nusrettin Maçin, Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Sakarya'da su taşkınının yaşandığı mahalleler havadan görüntülendi
Marmaris'teki yangın mücadelesine hava desteği veren Katar ve Azerbaycan ekipleri ülkeden ayrıldı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer UNESCO "Eğitimin Dönüştürülmesi" Ön Zirvesi'ne katıldı
Bartın'da evlerini yıkan selden 20 dakikayla kurtuldular

Benzer haberler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Sobotka ile görüştü

TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı

Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de

Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Milli Savunma Komisyonunda

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren teklif, Milli Savunma Komisyonunda
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşünü sağlamayı hedefliyoruz