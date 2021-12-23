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Politika

TBMM'nin salgın şartlarında zorlu yasama mesaisi

TBMM Genel Kurulu, son 1 yılda Kovid-19 salgını şartlarında yoğun mesai harcayarak, 106 birleşimde yaklaşık 800 saat çalıştı. Meclis, 24 kanun teklifini yasalaştırdı, 61 uluslararası anlaşma ile 5 asker gönderme tezkeresini kabul etti.

Sinan Uslu   | 23.12.2021
TBMM'nin salgın şartlarında zorlu yasama mesaisi Fotoğraf: Fatih Kurt/AA

TBMM

Meclis, 2021'de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için zorlu koşullarda mesai yürüttü.

Genel Kurulda 1 Ocak'tan itibaren 24 kanun teklifi yasalaştırıldı, 61 uluslararası anlaşma ile Aden Körfezi, Mali ve Orta Afrika, Irak ve Suriye, Lübnan ve Azerbaycan olmak üzere 5 yurt dışına asker gönderme tezkeresi kabul edildi.

Meclis'te bu süreçte toplam 106 birleşim, 429 oturumda 785,5 saat görüşme gerçekleştirildi.

Meclis, 2021'de en uzun mesaisini 17-18 Temmuz'da, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde gerçekleştirdi. Milletvekilleri, bu kapsamda aralıksız 24,5 saat mesai yaptı.

Kanunlaşan düzenlemeler arasında kamuoyunun yakından takip ettiği, hayvanların korunması konusunda önemli tedbirler içeren, bu kapsamda hayvanlara yönelik bazı eylemleri suç olarak düzenleyen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun; çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulmasına İlişkin Kanun ve 2021'in "İstiklal Marşı yılı" olarak kabul edilmesini sağlayan kanun da yer alıyor.

Meclis'in 2021'deki son işi ise ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak oldu.

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