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Politika

TBMM'de bu hafta kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

TBMM Genel Kurulu, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Kemal Karadağ  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
TBMM'de bu hafta kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, haftalık çalışmasına 25 Haziran Salı günü başlayacak Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınması zorunlu olacak.

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

Google, "dijital telif" için Meclis'e geliyor

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis'te, partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.

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