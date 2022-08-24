TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Altunyaldız: Vatandaşlarımız yatırımcılarımız kendi tükettiği enerjiyi kendisi üretebilsin
Altunyaldız, lisanssız elektrik üretimi yönetmeliğine ilişkin "Vatandaşlarımız, yatırımcılarımız kendi tüketiği kadar enerjiyi kendisi üretebilsin bir o kadarını da sisteme dahil ederek ulusal enerji arz güvenliğine katkıda bulunsun istiyoruz" dedi.
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, enerji sektöründeki son gelişmeler ve yürürlüğe giren güncel düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti hükümetleri döneminde her alanda olduğu gibi enerji alanında da hızla yol alındığını belirten Altunyaldız, yeşil kalkınma vizyonu çerçevesinde yenilenebilir enerjinin üretimi ve etkin olarak kullanılması noktasında yürürlüğe giren düzenlemelerin, hanelerde ve sanayi kuruluşlarında yenilenebilir enerji üretimini teşvik ettiğini söyledi.
Sanayileşmenin başlamasından itibaren küresel ekonomilere bakıldığında enerjinin büyüme ve kalkınma için bir oksijen görevi üstlendiğini ifade eden Altunyaldız, uzun dönemli analizlere göre enerji ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü korelasyon olduğunun altını çizdi.
Enerji tüketimindeki her yüzde 1'lik artışın, yüzde 0,7'lik büyümeyi beraberinde getirdiğine dikkati çeken Altunyaldız, enerji alanında büyük mesafeler katedildiğini kaydetti.
Altunyaldız, AK Parti göreve geldiğinde 30 bin MW seviyesinde olan toplam kurulu gücü, bugün 100 bin MW eşiğinin üzerine taşıdıklarını dile getirdi.
"Yenilenebilir enerjideki başarılarımızı ileriye taşımaya kararlıyız"
İklim değişikliğinin etkilerinin artık çok daha derinden yaşandığına dikkati çeken Altunyaldız, gelecek dönemin en önemli konularının, yeşil dönüşüm ve yenilenebilir enerji olacağını bildirdi.
Altunyaldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği yeşil kalkınma devrimi vizyonu çerçevesinde, yenilenebilir enerji alanındaki atılım ile geleceğin anahtarı olan yeşil dönüşüm sürecini hayata geçireceklerini anlatarak şöyle devam etti:
"Göreve geldiğimiz günden bu yana yenilenebilir enerjinin payını yüzde 38'den yüzde 54'e yükseltmeyi başardık. Tamamlandığında dünyanın ilk beşine girecek Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'miz bir yıldız gibi parlayacak. Ülkemiz yenilenebilir kaynaklar açısından çok bereketli. Akarsularımız güçlü akıyor, rüzgarımız güçlü esiyor, güneşimiz güçlü parlıyor. Yenilenebilir enerji alanındaki bu başarılarımızı sürdürmeye, bu alandaki yasal düzenlemelerle başarılarımızı daha da ileriye taşımaya kararlıyız."
"Ülkemizin her bir köşesinde lisanssız üretim tesisi kurulabilecek"
EPDK'nın geçen günlerde lisanssız elektrik üretimine yönelik yaptığı düzenlemeyle bugünün ve geleceğin dünyasının anahtarı yenilenebilir enerjide önemli bir açılımı daha hayata geçirdiklerini aktaran Altunyaldız, "Düzenlemeyle birlikte vatandaşlarımız, yatırımcılarımız, sanayicilerimiz ve tarımsal üreticilerimiz kendi tükettiği kadar enerjiyi kendileri üretebilsin, bir o kadarını da bedeli karşısında sisteme dahil ederek ülkemizin ulusal enerji arz güvenliğine katkıda bulunsun istiyoruz. El ele, omuz omuza verip ülkemizin her bir köşesi, güneş santralleriyle ışıldasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu düzenlemeyle birlikte çok önemli bir düzenlemenin hayata geçirildiğini kaydeden Altunyaldız, şöyle devam etti:
"Artık her sanayicimiz ister OSB içinde olsun ister dışında olsun ister kendi dağıtım bölgesinde olsun ister dışında olsun ülkemizin her bir köşesinde lisanssız üretim tesisi kurabilecek. Bu düzenleme ile İstanbul'daki bir sanayicimiz, Konya'da, Niğde'de, imkan olan ülkemizin herhangi bir köşesinde üretim tesislerinde kullandığı enerjisini kendi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden temin edebilecek. Sadece sanayicimiz değil tarımsal sulama abonelerimiz, hayvancılık tesisi olan ve güneş santrali kurmaya elverişli olmayan yerlerdeki tüm tüketicilerimiz de dağıtım bölgesi dışında uygun olan her yerde kendi ihtiyaçlarını üretebilme hakkına sahip oluyorlar. Sanayi üretimi ve tarımsal faaliyetlerde bulunan tüketicilerimiz artık yurdun her köşesinde tarıma elverişsiz sahalardan istifade ederek kendi ihtiyaçları için elektrik üretebilecek ve böylece üretim faaliyetlerinin maliyetlerini en aza indirebilecek, tedarik güvenliği tesis edebilecek ve rekabetçilikte bir adım öne geçecek."
"Tedarik ve maliyet perspektifiyle önemli açılım hayata geçiriliyor"
"Bu düzenlemeyle birlikte hem tedarik hem de maliyet perspektifiyle önemli bir açılım hayata geçiriliyor." diyen Altunyaldız, giderek daha kızışan rekabetçilikte sanayicilerin ve tarımsal üreticilerin daha güçlü bir konuma erişmesini, ülkenin enerji tedarik güvenliğinin sağlanmasını ve yurdun her bir köşesinin enerji üretimine katkı sunmasını amaçladıklarını belirtti.
Üretim maliyetleri içinde önemli paya sahip olan enerjide, üretici ve sanayicilerin maliyet avantajına sahip olması ve böylece üretimlerini daha etkin şekilde gerçekleştirmesini mümkün hale geldiğini vurgulayan Altunyaldız, "Yatırımcısıyla, sanayicisiyle, tarımsal üreticisiyle, hane halkıyla omuz omuza vererek enerji alanında ülkemizin üzerine güneşler doğmasını ve enerji arz ve tedarik güvenliğimizin daha da güçlenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.