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Politika

TBMM Genel Kurulunda yoğun yasama mesaisi

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki iki ayrı kanun teklifini yasalaştırmak için dün saat 14.00'te başladığı mesaisini 19 saattir sürdürüyor.

Ali Kemal Akan,Sinan Uslu   | 18.07.2021
TBMM Genel Kurulunda yoğun yasama mesaisi

TBMM

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

Genel Kurulda, iki ayrı kanun teklifi üzerindeki görüşmelere 13 Temmuz Salı günü başlandı. Söz konusu düzenlemelerin Kurban Bayramı öncesinde hayata geçirilmesi amacıyla görüşmelere hafta boyunca devam edildi.

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve pazar günü de çalışmalarına devam eden Genel Kurul, dün saat 14.00'te başladığı mesaisini 19 saattir sürdürüyor.

Bu kapsamda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada kabul edilerek yasalaştı. Hemen ardından Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi. Genel Kurulda, kanun teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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