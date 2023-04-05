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Politika

TBMM Genel Kurulunda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı

Zehra Aydın Turapoğlu  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
TBMM Genel Kurulunda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM

TBMM Genel Kurulunda, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek, "Yine bir ramazan günü dün gece itibarıyla İsrail güvenlik güçleri tarafından Kudüs'te Müslümanlar için kutsal sayılan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini ve ibadet eden kardeşlerimize şiddet uygulanmasını lanetliyoruz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti kınıyoruz. CHP olarak Filistin halkının ve haklı davasının yanındayız." diye konuştu.

Özel, gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, inanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti.

AK Parti Grup adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek ramazan ayında İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmıştır; bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları bir terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlara saldırmak en azından alçaklıktır, zalimliktir, gaddarlıktır. Buna sessiz kalamayız, kalınmamalı; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünyayı göreve davet ediyoruz. Gereği hemen behemehal yapılmalıdır. İsrail devleti hesap vermelidir. Mescid-i Aksa yalnız değildir, Filistinliler asla yalnız değildir; Filistin davası bizim davamızdır."

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