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Politika

TBMM, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak

Aynur Ekiz  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
TBMM, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak

TBMM

TBMM Genel Kurulu, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri için mesai yapacak.

Haftalık çalışmasına 28 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Aynı gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, vergi borçlarına karşılık gayrimenkul alınmasına ilişkin düzenlemenin süresi 31 Aralık 2028'e uzatılıyor. Teklif, genel afet bölgesi ilan edilen yerlerde 31 Aralık 2025'e kadar fahiş fiyat tespit edilmesi halinde ceza tutarının 10 kat uygulanmasını öngörüyor.

Öte yandan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası, ilk konut hariç kaldırılıyor. Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnasının süresi 31 Aralık 2023'ten 30 Haziran 2024'e kadar uzatılıyor. Yabancı plakalı kara yolu taşıtlarına kesilen idari para cezaları tahsil edilmeden cezaya muhatap taşıtın ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek.

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

Öte yandan TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden devam edilmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günleri ise Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.

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