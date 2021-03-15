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Politika

TBMM Başkanlığı, Moskova Antlaşmasının tarihi görüntülerini paylaştı

TBMM himayesinde düzenlenen “1921 Moskova Antlaşması’nın 100. Yıl Dönümünde Türk-Rus İlişkileri Paneli”de, bugüne kadar tek kare fotoğraf ile hatırlanan anlaşmanın tarihi görüntülerine yer verildi.

15.03.2021
TBMM Başkanlığı, Moskova Antlaşmasının tarihi görüntülerini paylaştı

TBMM

Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921'de imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov bulunuyor. 

100 yıl önce Moskova Antlaşması'nın imzalandığı anları yansıtan tarihi görüntüler

Zor zamanlarda birbirine destek olan iki milletin ve onları temsil eden isimlerin antlaşmaya verdikleri isim de görüntülerdeki samimiyeti yansıtıyor: Türkiye-Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması.

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