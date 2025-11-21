TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı
TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi.
- TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu çalışmaların muradı milli dayanışmayı güçlendirecek bir raporu ortaya koymak
Toplantının birinci kısmında komisyon üyelerinin bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."
