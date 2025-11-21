Dolar
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı

TBMM Başkanlığınca, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Kemal Karadağ  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
TBMM Başkanlığı: Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı

TBMM
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandığı hatırlatıldı.

Toplantının birinci kısmında komisyon üyelerinin bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması muhtemel çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantının ikinci oturumunun kapalı yapılması oylanarak kabul edilmiştir. Bu oturumda, hazırlanacak nihai rapor başta olmak üzere, bundan sonraki aşamalar ele alınmış, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, üye tam sayının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştır. Ayrıca, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca 22 Kasım Cumartesi sabahına ve Komisyonun nihai raporunun hazırlanması için teklif ve görüşlerin de 28 Kasım Cuma akşamına kadar TBMM Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir."

