TBMM Başkanı Şentop'tan yeni seçilen İskeçe Müftüsü Trampa'ya tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak tebrik etti.
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Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Batı Trakya'daki soydaş Müslüman Türklerin İskeçe Müftülüğüne seçtikleri Mustafa Trampa'yı arayarak tebrik ettiğini belirtti.
Batı Trakya'daki soydaş Müslüman Türklerin İskeçe Müftülüğüne seçtikleri Mustafa Trampa Hocamızı arayarak tebrik ettim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 10, 2022
Bu zor ve önemli görevde Mustafa Hocaya Allah'tan yardım ve başarılar diliyorum.
Türkiye olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Bu zor ve önemli görevde Trampa'ya Allah'tan yardım ve başarı dileyen Şentop, "Türkiye olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü
Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Kovid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.