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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni seçilen İskeçe Müftüsü Trampa'ya tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İskeçe Müftülüğüne seçilen Mustafa Trampa'yı telefonla arayarak tebrik etti.

Sinan Uslu   | 10.09.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan yeni seçilen İskeçe Müftüsü Trampa'ya tebrik telefonu

TBMM

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Batı Trakya'daki soydaş Müslüman Türklerin İskeçe Müftülüğüne seçtikleri Mustafa Trampa'yı arayarak tebrik ettiğini belirtti.

Bu zor ve önemli görevde Trampa'ya Allah'tan yardım ve başarı dileyen Şentop, "Türkiye olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Şentop, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ile telefonda görüştü

Şentop, sosyal medya hesabında görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve beraberindeki heyetle yapmayı planladığımız görüşmeyi, Kovid testim pozitif çıktığı için telefonla gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri, parlamentolar arası iş birliğini değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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