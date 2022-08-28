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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.

Aynur Ekiz   | 28.08.2022
TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve özellikle Laçın şehrinin geri alınması konusu ele alındı.

Şentop, Laçın şehrinin geri alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gafarova'ya tebriklerini iletti.

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