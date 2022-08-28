TBMM Başkanı Şentop'tan, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Gafarova'ya tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'ya, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi, tebriklerini iletti.
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgesel konular, ikili ilişkiler ve özellikle Laçın şehrinin geri alınması konusu ele alındı.
Şentop, Laçın şehrinin geri alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gafarova'ya tebriklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.