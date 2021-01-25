TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay Madalyası ile ödüllendirildi.
TBMM
Meclis'teki makamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul eden Mustafa Şentop'a, Abay Kunanbay Madalyası takdim edildi.
Meclis Başkanı Şentop, TÜRKSOY'un, kültürel devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaya vesile olduğunu söyledi.
TÜRKSOY'un, kurulduğu 1993'ten bu yana başta Türk kültürüne hizmet etmek, Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı köken, kültür ve dilden insanları bir araya getirmek için yürüttüğü faaliyetlerin önemine işaret eden Şentop, bu faaliyetlerin gelecek süreçte de başarılı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.
2020'nin, ünlü Kazak aydını, bilim, kültür, felsefe ve eğitim insanı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla "Abay Kunanbay Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Şentop, Kunanbay'ın, Kazak kültürü açısından çok önemli bir isim olduğunu ifade etti. Şentop, "Sayın Nazarbayev'in ifadesiyle 'Abay Kunanbay'ı anlamak, Kazak halkını, kültürünü anlamaktır.' Eserleriyle elçi olacaktır inşallah. Türk dünyasında onu tanımak için geniş kapsamlı faaliyetler düzenlenecek. Bu vesileyle sizi bu karardan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Türk makamlarının kendilerine çok destek verdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının, TBMM'nin, milletvekillerinin ve parlamentolar arası dostluk gruplarının, programlarına iyi niyetle katıldığını belirtti.
Kaseinov, Şentop'a, "TÜRKSOY'u daha iyi anlatmak için sizinle iyi zamanlar geçirmek istiyoruz. TÜRKSOY'a sizi davet etmekten onur duyarız." dedi.
"Onur duydum"
Şentop, Abay Kunanbay madalyasını alması dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise dost ve kardeş Kazakistan'ın milli edebiyatının kurucusu, maarifçi, mütefekkir ve dava adamı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla TÜRKSOY tarafından kendisine verilen Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu kaydetti.
1/2 Dost ve kardeşimiz Kazakistan’ın millî edebiyatının kurucusu, maarifçi, mütefekkir ve dava adamı Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. Yılı vesilesiyle TÜRKSOY tarafından şahsıma tevdi edilen Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duydum. pic.twitter.com/ZaNMY0jkMr— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 25, 2021
Abay’ı tanımanın, Kazakistan’ı, Kazak halkını tanımak olduğunu vurgulayan Şentop, "Türk dünyasının renklerinin gelecek nesillere kültür ve sanat yoluyla aktarılmasına katkıda bulanan TÜRKSOY’a, Genel Sekreter Düsen Kaseinov’un şahsında teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.