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Politika

TBMM Başkanı Şentop'a 13 ülkenin meclisinden taziye ve destek mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 13 ülkenin meclisinden ve 3 uluslararası kuruluştan taziye mesajı geldi.

Sinan Uslu   | 06.02.2023
TBMM Başkanı Şentop'a 13 ülkenin meclisinden taziye ve destek mesajı Fotoğraf: Ömer Evren Atalay - AA

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından telefonla arayan, mektup gönderen ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan meclis başkanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri, Şentop'a "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Şentop'a, taziye dileklerini ileten isimler şöyle:

"KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Gürcistan Meclis Başkanı Shalva Papuashvili, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla, Finlandiya Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Rachid Talbi Alami, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkanı Esteban Lazo Hernandez, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, İsrail Parlamentosu Başkanı Amir Ohana, Somali Federal Meclisi Başkanı Şeyh Adan Mohamed Nur, Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, AGİT PA Başkanı Margareta Cederfelt, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, İSİPAB Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass ve Pakistan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid."

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