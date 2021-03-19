TBMM Başkanı Şentop, yeniden MHP Genel Başkanlığına seçilen Bahçeli'yi tebrik etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi tebrik etti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı'nda delegelerin tamamının oyuyla yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli'yi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Şentop, kurultayda oluşan MYK ve MDK listesindeki partililere başarılar diledi.