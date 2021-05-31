Euro
10.38
Dolar
8.51
BIST 100
1,420.11
Altın
1,905.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyeti ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

İsa Toprak   | 31.05.2021
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

Ankara

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "IST", saat 16.45'te Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti.

Şentop, İslamabad'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılacak.

Ziyaretinin ikinci gününde, EİTPA Yürütme Komitesi Toplantısı'na katılacak Şentop, daha sonra EİTPA 2'nci Genel Konferansı'na iştirak edecek.

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Asad Kayser, Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani ve Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani ile ayrı ayrı bir araya gelecek.

Şentop, ziyaretinin son gününde, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek Şentop, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da yetişkin nüfusun yarısı aşılandı
AB'den aşı olanlara seyahat kısıtlamalarını yumuşatma teklifi
TÜBİTAK Başkanı Mandal: VLP temelli yerli aşının bu yıl kasım-aralık gibi kullanılır hale getirilmesi planlanıyor
Dünya genelinde 1,9 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Almanya'daki test merkezlerinde dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'a gitti

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Kayser: Müslüman ülkelerin birliğe ihtiyacı var

Pakistan'da binlerce kişi Filistin'e destek mesajı vermek için toplandı

TBMM'de bu hafta borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek

TBMM'de bu hafta borç yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'ı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Pakistan'ı ziyaret edecek
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Pakistan Başbakanı Han ile görüştü

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Pakistan Başbakanı Han ile görüştü