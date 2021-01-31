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Politika

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk'u ziyaret edecek

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat'ta Arnavutluk'a ziyarette bulunacak.

Sinan Uslu   | 31.01.2021
TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Arnavutluk'u ziyaret edecek

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi ziyarette bulunacağı başkent Tiran'da, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından karşılanacak.

Baş başa görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, ortak basın açıklaması yapacak. Şentop, daha sonra Arnavutluk Meclisi Şeref Defteri'ni imzalayacak.

Ruçi ise Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verecek.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk günkü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Ziyaretinin ikinci günü olan 5 Şubat'ta cuma namazını İşkodra Merkez Camisi'nde kılacak Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyaret edeceği Hasan Rıza Paşa Şehitliği'ne çelenk bırakacak.

Şentop, İşkodra Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi ile Yunus Emre Enstitüsü'ne de ziyaret gerçekleştirecek.

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