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Politika

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP'nin talebi üzerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

İsmail Çimen   | 26.07.2022
TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM

CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi. Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

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