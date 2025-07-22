AYM, TBMM Genel Kurulundaki HSK üye seçiminin iptal istemini reddetti
Anayasa Mahkemesi (AYM), 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçiminin iptal istemini, "görevsizlik" nedeniyle oy çokluğuyla reddetti.
Ankara
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan HSK'ye 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüştü.
İlk inceleme aşamasında AYM, 11'e karşı 4 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar verdi.
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Söz konusu seçimde, görev süreleri dolan üyelerin yerine Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK üyesi olarak seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.