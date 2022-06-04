TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.
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Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük emek sarf ederek LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için ter dökmek her zaman çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.
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Büyük emek sarf ederek #LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 4, 2022
Hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için ter dökmek her zaman çok kıymetlidir.