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Politika

TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Seval Ocak Adıyaman   | 04.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

TBMM

​​​​​​​Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük emek sarf ederek LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Hayalleri ve hedefleri gerçekleştirmek için ter dökmek her zaman çok kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

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