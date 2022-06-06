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Politika

TBMM Başkanı Şentop, karikatürist Latif Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden karikatürist Latif Demirci'nin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Ertuğrul Subaşı   | 06.06.2022
TBMM Başkanı Şentop, karikatürist Latif Demirci'nin ailesine başsağlığı diledi

TBMM

Mustafa Şentop, Demirci'nin ailesine taziye telefonu ederek, ablası Nurver Tiryaki ile görüştü.

Taziyelerini ileten Şentop, Demirci'nin ailesine sabır ve metanet diledi.

Sosyal medya hesabından da bir mesaj paylaşan Şentop, mesajında "Karikatürün ve mizah dünyamızın usta ismi Latif Demirci'nin vefatı sebebiyle ablası Nurver Tiryaki'yi arayarak, üzüntümü ve taziyelerimi ilettim. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.


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