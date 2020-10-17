TBMM Başkanı Şentop: Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar suç ortağı olarak itham olunacaklarını bilmelidir
TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum sivillerin hedef alındığını" belirtti.
TBMM Başkanı Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.