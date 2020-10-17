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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar suç ortağı olarak itham olunacaklarını bilmelidir

TBMM Başkanı Şentop, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 17.10.2020
TBMM Başkanı Şentop: Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar suç ortağı olarak itham olunacaklarını bilmelidir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "haydut devlet Ermenistan’ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum sivillerin hedef alındığını" belirtti. 

TBMM Başkanı Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler." ifadelerini kullandı.

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