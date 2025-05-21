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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine füze saldırısı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine "İskender" kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Rusya: Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki askeri eğitim merkezine füze saldırısı düzenledik

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sumi bölgesindeki Şostka yerleşim yerinin yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı 1. Özel Kuvvetler Tugayının eğitim merkezinin keşfedildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Elde edilen koordinatlar doğrultusunda İskender kısa menzilli balistik füze sistemiyle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 20 eğitmen dahil yaklaşık 70 asker etkisiz hale getirildi, mühimmat deposu ile 10 askeri teçhizat imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

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