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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Erbakan'ın mücadelesini sivil zeminde sürdürme kararlılığı bugüne de ışık tutan bir mirastır

Şentop, "Erbakan, milli siyaset anlayışını ısrarla sürdürmüş, Türkiye'nin yegane kurtuluşunun kendi imkan ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine inanmış, bu uğurda birçok antidemokratik uygulamaya muhatap olmuş kıymetli bir devlet adamıdır." dedi.

Hanife Sevinç   | 27.02.2021
TBMM Başkanı Şentop: Erbakan'ın mücadelesini sivil zeminde sürdürme kararlılığı bugüne de ışık tutan bir mirastır Fotoğraf: Onur Çoban / AA

İstanbul

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla Erbakan'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından anma mesajı yayımladı.

Paylaşımında Erbakan'ın fotoğrafına da yer veren Şentop, vefatının 10. seneidevriyesinde Erbakan'ı, kabri başında Kur'an tilaveti ve dualarla yad ettiklerini belirtti.

Şentop, Türkiye'ye ilim adamı, siyasetçi ve devlet adamı olarak hizmet eden, birçok neslin yetişmesinde ve demokrasinin olgunlaşmasında değerli katkıları olan Erbakan'ı rahmetle andığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Erbakan, benimsediği milli siyaset anlayışını ısrarla sürdürmüş, Türkiye'nin yegane kurtuluşunun kendi imkan ve tecrübeleriyle mümkün olabileceğine inanmış, bu uğurda birçok antidemokratik uygulamaya muhatap olmuş kıymetli bir devlet adamıdır. Erbakan'ın kurduğu ve liderliğini yaptığı hareketi Milli Görüş olarak adlandırmasının da Türkiye merkezli siyaset anlayışının tezahürüdür. Erbakan'ın mücadelesini her şart altında sivil bir zeminde sürdürmekte gösterdiği kararlılık, bugüne de ışık tutan değerli bir mirastır. 42 yıl bilfiil devam eden siyasi hayatının yarısında ya siyaseten yasaklanmasına ya da hapsedilmesine, kurduğu ve liderlik ettiği dört partinin demokrasi dışı yöntem ve saiklerle kapatılmasına rağmen siyaseti sivil zeminde yapmaktan vazgeçmemesi, devlete ve işleyişine dönük yasa dışı örgütlenmelere daima karşı oluşu, devletine ve milletine hizmet etmeyi esas sayan milli bir lider olmasıyla açıklanabilir."

Şentop, Erbakan'ın, Türkiye'de sivil siyasetin ve demokrasinin sağlamlaşması için hem gayret ettiğini, hem de bedeller ödediğini, ülkesine ve milletine çıkış yolu olarak "Yeniden Büyük Türkiye" davasını miras bıraktığını kaydetti.

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