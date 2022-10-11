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Politika

TBMM Başkanı Şentop, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Karatekin Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılmak üzere geldiği Çankırı'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Fatih Mehmet Kürkçü, Muhammed Kaygın   | 11.10.2022
TBMM Başkanı Şentop, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Çankırı

Şentop, Uluyazı Kampüsü'ndeki açılış töreninin ardından Hukuk Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Çankırı Belediyesini ziyaret eden Şentop, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den kente ilişkin bilgi aldı.

Beraberindekilerle Taş Mescit'i de ziyaret eden Şentop, buradan Çankırı Valiliğine geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Şentop, Vali Abdullah Ayaz ile makamında görüştü.

Ziyaretlerinde Şentop'a, AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya eşlik etti.



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