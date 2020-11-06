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Politika

TBMM Başkanı Şentop: Batı Avrupa sömürgeci bir mantalite ile önemli adımlar atmıştır

TBMM Başkanı Şentop, "Batı Avrupa, coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliği esas alan yeni ekonomik ve siyasi bir düzen kurma yolunda ilerlerken, ilim ve fikir dünyasında da sömürgeci bir mantalite ile önemli adımlar atmıştır." dedi.

Hanife Sevinç   | 06.11.2020
TBMM Başkanı Şentop: Batı Avrupa sömürgeci bir mantalite ile önemli adımlar atmıştır

İstanbul

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Batı Avrupa, 15. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerle birlikte sömürgeciliği esas alan yeni ekonomik ve siyasi bir düzen kurma yolunda ilerlerken, ilim ve fikir dünyasında da sömürgeci bir mantalite ile önemli adımlar atmıştır." ifadesinde bulundu.

Şentop, "Bugünkü ilim ve fikir birikiminin gelişiminde tarihin farklı dönemlerinde katkı sunan medeniyetimizin büyük değerleri unutulmuş, ilim ve fikrin üreticisi olma vasfımız küllenmiş, bu alanda sadece bir tüketici olarak addedilmemize dair kanaat yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır." dedi.

Şentop, "Bu durum sadece tarihi gerçeklerin üstünün örtülmesi ve çarpıtılması meselesi değildir. Bundan daha önemli olan şey, bir dönem insanlığın ilim ve fikir tarihine çok büyük ve önemli katkılar yapma vasfına sahip bir milletin öz güvenini sarsmak ve zayıflatmaktır." açıklamasında bulundu.

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