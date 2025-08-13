Dolar
Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e taziye ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taziyelerini iletti.

Meriç Ürer  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e taziye ziyareti

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Kurtulmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ağabeyi Nazmi Şimşek'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Kurtulmuş, merhum Nazmi Şimşek'e Allah'tan rahmet ve mağfiret, Bakan Şimşek'e, ailesine ve yakınlarına da sabır diledi.

