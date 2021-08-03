TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yurdun birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Şentop şunları kaydetti:
"Yangınların biri bile kasıtlı çıkarılmışsa kimsenin şüphesi olmasın ki devletimiz yakılan bir dalın dahi hesabını sorar. Milli afetlerde toplumun tüm kesimlerine düşen, birlik ve beraberlik içerisinde, sahadaki çalışanlarımıza destek olmaktır."
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