TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin güven ve huzuru, devletimizin dirliği için büyük bir sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı yürekten kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle görev uğruna şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerine yer verdi.
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Aziz milletimizin güven ve huzuru, devletimizin dirliği için büyük bir sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası’nı yürekten kutluyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 10, 2025
Bu anlamlı gün vesilesiyle görev… pic.twitter.com/PZZ0ZVyUtz