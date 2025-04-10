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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oğuzhan Sarı  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Aziz milletimizin güven ve huzuru, devletimizin dirliği için büyük bir sorumluluk bilinciyle gece gündüz demeden, canı pahasına görev yapan Türk Polis Teşkilatımızın 180'inci kuruluş yıl dönümünü ve 10 Nisan Polis Haftası'nı yürekten kutluyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle görev uğruna şehadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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