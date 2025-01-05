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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da polis motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.

Gazi Nogay  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, şehit polis memuru Emirhan Aramış için taziye mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da görevi başında şehit olan polis memurumuz Emirhan Aramış'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

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