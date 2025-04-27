TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İstanbul İmam Hatip Lisesi öğretmeni Ahmet Karaman için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden İstanbul İmam Hatip Lisesi Arapça öğretmeni Ahmet Karaman'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
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"İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndeki kıymetli hocalarımızdan Ahmet Karaman beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, talebelerine ve imam hatip camiasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.