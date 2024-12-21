TBMM Başkanı Kurtulmuş: Suriye'de barışın tesisi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir." dedi.
Üsküp
Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Üsküp'te, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kuzey Makedonya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi ile baş başa ve heyetler arası verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Gaşi'nin ekim ayında ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmasının kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kısa süre sonra kuvvetli bir parlamento heyetiyle iadeiziyarette bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kurtulmuş, iki ülke arasında Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını elde ettiği günden itibaren kuvvetli ve sarsılmaz bir ilişkinin söz olduğunu ifade ederek, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin de artarak devam ettiğini söyledi.
Kuzey Makedonya'ya en fazla turistin Türkiye'den geldiğini vurgulayan Kurtulmuş, TİKA'nın, Yunus Emre Enstitüsünün ve Maarif Vakfının, hizmetleri ve projeleriyle ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağladığını dile getirdi.
İki ülkenin hükümetleri arasındaki yakın işbirliği ve ilişkinin parlamentoları arasında da devam etmesi ve parlamenter diplomasinin daha yakın mesai içinde sürmesine yönelik temennisini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye'nin Yugoslavya'nın dağıldığı ilk andan itibaren Balkanlar'la ilgili temel felsefesinin, Balkanlar'ın barış ve istikrarının temin edilmesi ve artırılarak korunması olduğunu vurguladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Balkanlar'ın hemen hemen her yerinde Türkiye olarak tarihi, kültürel, zengin bir geçmiş izimiz mevcuttur. Bu ayak izlerimizi de takip ederek Balkan ülkelerinin tamamıyla dostluğumuzu artırmak, geliştirmek niyetindeyiz. Bölge ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların ise karşılıklı rızaya dayalı müzakereler yoluyla çözülmesi ve diplomasi masasındaki müzakereler vasıtasıyla sonuca ulaştırılması Türkiye'nin ana bakış açılarından biridir. Özellikle Yugoslavya'nın çözülme sürecinden sonra Balkan ülkelerinin birçoğunda yaşanan ağır travmalar, ödenen ağır bedeller hala hafızalardadır. Bir daha aynı duruma düşmemek için dostluğu, barışı ve kardeşliği işbirliği içinde dayanışmayı artırmak herhalde bütün Balkan ülkelerinin ortak menfaatine olan husustur."
"Türkiye, barış perspektifini sürdürmektedir"
Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyada ciddi türbülansların, çatışmaların, iç çatışmaların, savaşların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye olarak bakış açımız bölgemizdeki bütün bu gerilimlerin bir an evvel sona erdirilmesi, ülkelerin, barış ve esenlik içinde aralarındaki sorunları çözmesi, ülkelerin içindeki sorunların da demokratik anlayış içerisinde çözülmesinin temin edilmesidir. Bu çerçevede, Balkanlar'ın da hem demokratik standartlarını yükseltmesi hem kalkınma süreçlerinde daha hızlı adımlarla ilerlemesi için Türkiye olarak üzerimize düşen her türlü komşuluk ve dostluk görevini yerine getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sonlandırılması ve her iki tarafın da kabul edeceği adil ve hakkaniyetli bir barışa ulaşılmasına yönelik temennisini ileten Kurtulmuş, Türkiye'nin başından itibaren iki ülke arasındaki savaşın sona erdirilmesi için her türlü arabuluculuk zemininde aktif şekilde rol oynadığını anımsattı. Kurtulmuş, "İstanbul'da neredeyse paraf attılar. Sonuçta, imzalanmaya yakın bir haldeydi ama maalesef o günün koşulları içerisinde bazı ülkeler istemediği için o savaş sona erdirilemedi. Türkiye, bu barış perspektifini sürdürmektedir. Bu savaşın da bir an evvel sona ermesini temenni etmektedir." dedi.
Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın Kiev Büyükelçiliğine düşen füze nedeniyle de Kuzey Makedonya yetkilileri ve halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir"
Bölgedeki çatışmaların ve iç türbülansların sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin Suriye'de oynadığı önemli role vurgu yapan Kurtulmuş, "Suriye'de 61 yıldır devam eden bir rejim, halkına tepeden bakan ve zulmeden bir rejim, halkın mücadelesiyle sona ermiştir. Bundan sonra Suriye'de bütün etnik, siyasi, dini, mezhebi farklılıkların temsil edildiği, demokratik bir sürecin inşa edilmesi ve böylece barışın tesis edilmesi için Türkiye üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecektir." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'de 1,5 yıldır devam eden soykırımı nedeniyle yüzde 70'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 50 bini aşkın insanın öldüğünü belirten Kurtulmuş, dünyanın gözü önünde insanların hayattan koparıldığını, şehirlerin yok edildiğini, canlı olan ne varsa hayattan silindiğini söyledi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:
"Böylesine ağır bir vahşetin maalesef dünyanın gözü önünde işlenmesine rağmen hala dünya bu saldırganlığı durduramamıştır. Ümit ederiz ki en kısa zamanda İsrail'in dizginlenmesi, bu saldırganlığının önlenmesi ve artık hayatta kalanlarının, 'hayattan bir an evvel biz de gitsek' diyerek neredeyse dua ettikleri Gazzelilere barışın, esenliğin gelmesi için Türkiye olarak her türlü çabayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Ümit ederim ki orada da İsrail'in saldırganlığı son bulur ve dünya kamuoyunun, uluslararası camianın baskısıyla adil, kalıcı bir barışın temin edilmesi mümkün olur."
Sözlerinin sonunda ülkedeki yoğun programına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, konuşmasını, ziyaretinin iki ülke arasındaki dostluğa kalıcı etkiler bırakması, iki ülke arasındaki dostluğun kıyamete kadar baki kalması dileklerini ileterek tamamladı.
"Türkçe bayramının, devletimizin mozaiğinin ayrılmaz bir parçası"
Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi, burada yaptığı konuşmada, Kurtulmuş ve heyetini ağırlamaktan onur ve memnuniyet duyduğunu ifade ederek ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde kendilerine gösterilen sıcak misafirperverliğin, zihinlerindeki tazeliğini koruduğunu söyledi.
Gaşi, ziyaretin, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki diyaloğun devamını teşkil ettiğine ve iki ülke arasındaki iş birliğinin ciddiyeti ve mükemmelliğine dair açık bir mesaj olduğuna dikkati çekti.
Ziyaretin 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı gününe denk gelmesinin de ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Gaşi, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkçe bayramının, devletimizin mozaiğinin ayrılmaz bir parçası ve toplumsal birlik zincirimizin kilit öneme sahip bir halkasını teşkil eden Türk dili, kültürü ve kimliğine saygı gösterilmesi bakımından iyi bir fırsatı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu günün ve bu görüşmenin farklılıkların zenginliğine, iç uyumun güçlendirilmesine ve devletlerimiz ile halklarımız arasındaki bağların güçlenmesine katkı sunmasını diliyorum."
"Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonunun güçlü destekçilerindendi"
TBMM Başkanı Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmenin odağında, parlamentolar arası iş birliğinin olduğunu belirten Gaşi, "Zira bu işbirliği, aramızdaki sarsılmaz stratejik ortaklığımızın pekişmesinde kilit öneme sahip bir unsurdur. Gerek parlamentolar arası dostluk grupları gerekse ortak projeler vasıtasıyla parlamentolar arası işbirliğimizin yoğunlaşması, bölgemizde demokrasi, istikrar ve barışın pekişmesi bakımından hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğin güçlendirilmesi imkanını, altyapının geliştirilmesi ve yatırımların artırılmasını ele aldıklarını aktaran Gaşi, şunları kaydetti:
"Kuzey Makedonya ve Türkiye'nin uzun yıllardır yüksek ticarete ve devamlı yatırımlara dayanan başarılı bir ekonomik iş birliği geleneğine sahip olmasından çok memnunum. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın dostu ve müttefiki olmasının yanı sıra şüphesiz ülkemizin en önemli dış ticaret ortaklarından ve altyapı, tarım, sanayi gibi alanlardaki en büyük yatırımcılarından biridir. Dolayısıyla bu görüşmenin iki ülkenin de ilerleyen dönemde iş dünyasına yönelik şartların iyileştirilmesi ve coğrafi yakınlık, doğrudan uçuşların sunduğu imkanlar ile iki ülkede faaliyet gösteren ticaret oda ve kuruluşlarının faaliyetleri gibi hususlardan istifade edilerek, istikrarlı bir ekonomik kalkınmayı teşvik etme irademizi teyit ediyor."
Görüşmede, güvenlik, savunma ve barışın korunması gibi konuları da masaya yatırdıklarını söyleyen Gaşi, "NATO İttifakı, AGİT, ve Avrupa Konseyi kapsamındaki işbirliğimiz bölgesel ve küresel barışın korunması yönündeki ortak çabalarımızın delili niteliğindedir. Türkiye, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya entegrasyonunun güçlü destekçilerindendi ve askeri kapasitelerimizin gelişimi ve modernizasyonu yönünde önemli ortağımız olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Gaşi, görüşmede iki ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik için ortak sınamaları da ele aldıklarını aktararak iki ülkenin bu yolda da birbirinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.
Bu arada, Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ve Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.