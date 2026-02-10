Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid'i andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid'in vefatının 108'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Oğuzhan Sarı  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Sultan 2. Abdülhamid'i andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sultan 2. Abdülhamid Han'ı, vefatının 108'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatan topraklarının korunmasını esas alan milli siyaseti ve zamanın ruhunu yakalamaya yönelik büyük reformları ile Cumhuriyetimizi kuran iradenin yeşereceği zemini hazırlayan Sultan Abdülhamid Han, daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.

İlgili konular
