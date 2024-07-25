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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u makamında kabul etti.

Aynur Ekiz  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok'u kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un Büyükelçi Li Peng Kok ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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