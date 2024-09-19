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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı makamında kabul etti.

Aykut Yılmaz  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Pina'yı kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un Büyükelçi Pina ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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