Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı.

Sefa Bilgitekin  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı

Ankara

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, "NSosyal'le geleceğe yolculukta yerimizi aldık." ifadesini kullandı.

