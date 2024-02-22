TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'de İsrail'in yargılanmaya başlanmasıyla insanlık bu ayıptan bir miktar kurtulabilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lahey'de İsrail'e açılan dava ile ilgili olarak, "Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü’de Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.