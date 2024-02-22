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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'de İsrail'in yargılanmaya başlanmasıyla insanlık bu ayıptan bir miktar kurtulabilecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lahey'de İsrail'e açılan dava ile ilgili olarak, "Uluslararası savaş suçları mahkemesinde yargılamanın başlamasıyla insanlık bu ayıptan hiç olmazsa bir miktar kurtulabilecek." dedi.

Ali Kemal Akan  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lahey'de İsrail'in yargılanmaya başlanmasıyla insanlık bu ayıptan bir miktar kurtulabilecek Fotoğraf: Resul Rehimov - AA

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü’de Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 14’üncü Genel Kurulu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Artık insanlık bu canavarın durdurulmasını talep ediyor. Bunun için her türlü fırsatı ortaya koymak ve Gazze’de yaşanan büyük insanlık suçunu önlemek mecburiyetindeyiz." ifadesini kullandı.

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