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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 19-23 Mayıs tarihlerinde Kazakistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ali Kemal Akan  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

TBMM

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un gerçekleştireceği görüşmelerde, Kazakistan ve Özbekistan ile mevcut işbirliklerin ve parlamentolar arası ilişkilerin daha da ileri götürülmesi için yürütülecek çalışmalar ele alınacak, Türk dünyasıyla ilişkiler başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, 19-21 Mayıs tarihlerinde resmi ziyarette bulunacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ile Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov ile ayrı ayrı görüşme yapması, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Kazakistan'ın Türkistan şehrini ziyaret edecek Kurtulmuş, burada Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesinde düzenlenecek programda konuşacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 22-23 Mayıs tarihlerinde ziyaret edeceği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Özbekistan Ali Meclisi Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ve Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile görüşecek.

Kurtulmuş'un ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından da kabul edilmesi planlanıyor.

Ziyaretlerde, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de yer alacak.

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