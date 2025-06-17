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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.

Meriç Ürer, Aykut Yılmaz, Ahmet Buğra Olaç  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, YTB Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Eren'i kabul ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti

TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da katıldı.

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