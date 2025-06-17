TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul etti.
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TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbiş ve beraberindeki MYK üyelerini kabul ettiği bildirildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YTB Başkanı Abdullah Eren'i kabul etti
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un Eren'i kabul ettiği bildirildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
TBMM Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile Meclis'teki makamında bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Yeni Yol Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç ve Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan da katıldı.
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