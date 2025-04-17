TBMM Başkanı Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yılında andı.
TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yılında andı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Millet iradesini merkeze alan siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her alanda güçlenmesi ve ilerlemesi için fedakarca çalışan; vizyoner kişiliği ve ülkemize kazandırdığı projelerle milletimizin hafızasında müspet ve müstesna hatıralar bırakan 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
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Millet iradesini merkeze alan siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her alanda güçlenmesi ve ilerlemesi için fedakârca çalışan; vizyoner kişiliği ve ülkemize kazandırdığı projelerle milletimizin hafızasında müspet ve müstesna hatıralar bırakan 8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı,… pic.twitter.com/ShV8K9fvKl— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 17, 2025