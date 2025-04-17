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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yılında andı.

Oğuzhan Sarı  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32'nci yılında andı.

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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Millet iradesini merkeze alan siyaset anlayışıyla Türkiye'nin her alanda güçlenmesi ve ilerlemesi için fedakarca çalışan; vizyoner kişiliği ve ülkemize kazandırdığı projelerle milletimizin hafızasında müspet ve müstesna hatıralar bırakan 8'inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı, vefatının yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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