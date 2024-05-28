Dolar
32.18
Euro
35.02
Altın
2,355.06
ETH/USDT
3,879.80
BTC/USDT
68,107.00
BIST 100
10,650.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımının, İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası taşıdığını belirtti.

Kemal Karadağ  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımının, İsrail'in katliamlarının üzerini örtme çabası taşıdığını belirtti.

Yüksel, yazılı açıklama yaparak, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Cüneyt Yüksel, açıklamasında, "İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hadsiz açıklaması ve asılsız ithamları; uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal ederek Filistin'e zulmeden ve Filistinlilere karşı soykırım suçu işleyen İsrail Hükümetinin yaptığı katliamların üzerini örtme çabasını taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri katleden İsrail hükümetinin insanlık vicdanında mahkum olduğunu vurgulayan Yüksel, "Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere; tarihin en kanlı katliamlarına sebebiyet veren terör devleti İsrail ve İsrailli yetkililer lanetle anılmaktan kurtulamayacaklardır. Türkiye olarak insanlık için, küresel barış ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin halkının haklarını en üst seviyede savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
TCG Kınalıada korveti Tayland fırkateyniyle eğitim icra etti
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 11'e çıktı
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avusturyalı mevkidaşı Raab ile görüştü

Benzer haberler

Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

Eric Cantona, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıya tepki gösterdi: Hala bu suçluları koruyacak kimse kaldı mı?

İsrail basını: İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

ICESCO: İsrail dünyayı tam bir kaosa sürüklüyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti

Üniversite öğrencileri İsrail'in Filistin’deki saldırılarını protesto etti
İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı

İsrail'in 235 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet