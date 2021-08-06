Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.
Ankara
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.