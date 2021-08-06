Euro
10.16
Dolar
8.62
BIST 100
1,427.65
Altın
1,771.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, görevini Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e devrediyor Esenyurt’ta bulunan lojistik deposunda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Politika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 06.08.2021
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Ankara

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanKahramanlarını yürekten kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
54 ildeki koronavirüs vakaları 100 bin kişide 100'ü aştı
Sağlık Bakanı Koca: Çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için yeterli değil
Kovid-19'la mücadele kapsamında 75 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Antalya Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı