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Politika

Soylu: Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılar konusunda, "Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var." dedi.

Aynur Ekiz   | 19.04.2022
Soylu: Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

TBMM

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Soylu: Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var

Soylu: Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var