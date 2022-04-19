Soylu: Suriyeli sığınmacılara bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda müsaade etmeme değerlendirmemiz var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılar konusunda, "Bayramlarda güvenli bölgelere gidiş konusunda bizim de bir kısıtımız söz konusu, müsaade etmeme değerlendirmemiz var." dedi.
TBMM
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