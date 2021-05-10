Siyasiler İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına tepki gösterdi
Siyasiler, İsrail'in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa'daki saldırılarına ve yüzlerce kişinin yaralanmasına tepki gösterdi.
Ankara
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, dünyanın İsrail'deki şiddet ve zulme daha fazla sessiz kalmaması çağrısında bulundu.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Ala, İsrail’de şiddet ve zulmün dinmediğini kaydetti.
Ala, "İşgalci İsrail polisi ve radikal grupların hukuk tanımazlıklarına karşı sessiz kalanlar ve 'taraflara itidal tavsiye ediyoruz' diyenler bilsinler ki ortada taraflar değil, devlet ve fanatikler eliyle işlenen bir zulüm bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Dünyanın bu zulme dur demesinin bir insanlık borcu olduğunu kaydeden Ala, "Biz her zamanki gibi mazlumun yanında olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Dünyayı da bu zulme daha fazla sessiz kalmamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam dünyasının dağınıklığından cesaret alarak Müslümanların mukaddes değerlerine saldıran Siyonistlerin, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyasının ve bütün insanlığın ortak davası olduğunu bilmesi gerektiğini belirtti.
Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Bu saldırılarla ancak ve ancak İslam dünyasının uyanışına vesile olacaklardır. Mescid-i Aksa bizim izzetimizdir, gerekirse canlarımız ve kanlarımız ile müdafaa etmekten bir an olsun çekinmeyiz. Dünyanın huzurunu bozan, bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail bilmelidir ki bu saldırılarının karşılığını mutlaka bulacaktır."
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da paylaştığı video mesajında, "Gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil, gün icraat günü! Eğer mesele Kudüs ise, eğer mesele Mescid-i Aksa ise her şey teferruattır. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da ezanı Muhammed'i seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür." ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisinden yapılan açıklamada ise İsrail'in Mescid-i Aksa'da Kudüslü Müslümanlara saldırısının devam ettiği hatırlatılarak, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam aleminden "kınamadan öteye geçip fiili adımlar atılmasının" beklendiği vurgulandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını söyledi.
Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.
İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin Torun, "Filistinli kardeşlerimiz maalesef ilk defa böyle bir şiddete maruz kalmıyor. Filistin sorunu hepimizin acısı, hepimizin yarası." ifadelerini kullandı.
Bu sorunun bir an önce çözülmesi içinde gerekli girişimlerin hızla yapılmasının önemine işaret eden Torun, "Ama bunu çözebilmemiz içinde güçlü bir ülke olmanız lazım. Sözünüzün dinlenmesi lazım. İkircikli politikalarla bu olmaz. Eğer oradaki Müslüman kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize desteğimiz olacaksa bölgede gücümüz de yetkimiz de olacak." dedi.
Geçmişte Türkiye'nin Orta Doğu'da belirleyici olduğunu kaydeden Torun, şöyle konuştu:
"Türkiye de aldığı kararları uygulama sahası bulabiliyordu. Ama şimdi maalesef dış politikada bütün güvenimizi yitirdik. Maalesef kimse de bizi bu konuda belirleyici, arabulucu görmüyor. Ama şunu belirtmek gerekiyor ki Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte olduk, bugün de yanındayız. Orada yapılan zalimliği de nefretler kınıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.